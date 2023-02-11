ترع وخدمات وأشجار.. وزير التنمية يتابع مشروعات حياة كريمة فى زفتى (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد الوزير والمحافظ مجمع الخدمات الحكومية بنهطاى الذى تم إنشاؤه على مساحة 600 متر مربع بتكلفة 10 مليون جنيه ويتكون من 3 أدوار (دور أرضى وعدد 2 دور علوى) ويضم مقرات لـ (المركز التكنولوجى، السجل المدنى، الشهر العقارى، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلى والتضامن الاجتماعى)، كما تفقدا أعمال إنشاء المجمع الزراعى البيطرى بالقرية والذى يتم بناؤه بتكلفة 5.2 مليون جنيه.

وعقب ذلك تم تفقد أعمال تبطين ترعة العطف والتى تم تبطينها بتكلفة 40.2 مليون جنيه لخدمة 18 ألف نسمة من أهالى قرية نهطاى والقرى المجاورة، إلى جانب تفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة ومركز الشباب، فضلا عن تفقد وحدة الحماية المدنية ونقطة الشرطة ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف.

وفى السياق ذاته تفقد الوزير والمحافظ موقف وسوق نهطاى النموذجيان، لتوفير أسواق ومواقف حضارية نموذجية تليق بالقرية وأهلها، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء أول سوق حضارى على مساحة 715 متر مربع ومكون من 32 باكية تسع 64 بائع فى حين تم إنشاء الموقف على مساحة 350 متر مربع ويسع لـ 17 سيارة بجانب غرفة خدمات وحمامات عمومية.

وأشاد اللواء هشام آمنة بتجربة كورنيش نهطاى والذى يعد أول كورنيش يتم إنشائه فى المبادرة، ليكون متنفسًا حضاريًا، يضاهى المدن، حيث تم إنشاؤه بداية من المجمع الخدمى وحتى الموقف النموذجى، ويتضمن أعمال الرصف، والأعمدة الديكورية وبرجولات خشبية إلى جانب إنشاء حديقة نهطاى العامة.

واختتم الوزير والمحافظ تفقد المشروعات بالقرية بتفقد وحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف إلى جانب تفقد محطة مياه الشرب وأعمال التوسعات بمحطة معالجة نهطاى والتى تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 10 آلاف م3/ يوم، وتخدم عددا من القرى ويستفيد منها أكثر من 25 ألف مواطن من أهالى تلك القرى.

وفى سياق آخر شهد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية عدد من المبادرات والفعاليات ضمن خطة المبادرة لبناء وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديا، حيث تم تفقد فعاليات قوافل التمكين الاقتصادى وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تفقد فعاليات القافلة البيطرية والقافلة الطبية والتى ضمت تخصصات مختلفة وقدمت العلاج بالمجان لأكثر من 600 مواطن من أبناء زفتى.

وسلم وزير التنمية المحلية 13 كشك مقدمة من جمعية الأورمان إلى جانب تفقد فعاليات القافلة الاجتماعية بمدرسة نبيل عمارة، والتى تم خلالها توزيع المساعدات الاجتماعية لعدد 40 أسرة من الفئات الأكثر احتياجا من سكان القرية والقرى المجاورة.

كما تفقد الوزير فعاليات فصول محو الأمية وتدريب مشوارى ومعرض المنتجات الفنية كما شهد جلسة دوار ضمن الفعاليات التى ينظمها المجلس القومى للمرأة إلى جانب مشاهدة فعاليات صندوق مكافحة الإدمان.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية استمرار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك ودخولها الخدمة قريباً خاصة المشروعات الخدمية ومشروعات الإدارة المحلية كالأسواق ومواقف السيارات.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لمجمعات الخدمات الحكومية التى تم الانتهاء منها بقرى حياة كريمة تمهيداً لبدء افتتاحها واستقبال المواطنين رسمياً.

كما أشار آمنة إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والجولات الميدانية التى يقوم بها لمحافظة المبادرة لمتابعة التغير الذى شهدته القرى المستهدفة بعد تنفيذ مشروعات المبادرة وعقد لقاءات مع المواطنين، لافتاً إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمعدلات تنفيذ المشروعات فى قرى حياة كريمة عبر الاجتماعات الدورية التى يعقدها فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور طارق رحمى خلال جولته أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفى ذات السياق تفقد آمنة ورحمى مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى والتى تم تطويرها ضمن مشروعات المبادرة وشهدا عدد من العروض التى قدمها طلبة المدارس بزفتى.

واختتمت الزيارة بزراعة عدد من الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث تم زراعة عدد من الأشجار بمدرستى نهطاى للتعليم الأساسى وطلبه السايح، وذلك ضمن خطة المحافظة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبى الطرق العامة، وداخل المؤسسات، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.