تحليق 25 رحلة بالون طائر تقل 450 سائحا فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون بالأقصر، فى تصريح صحفى، إن رحلات البالون الطائر وتحليقها فى سماء الأقصر، لاقت رواجا وتدفقا سياحيا وزيارات لشخصيات عالمية للتمتع بالإجازات فى المدينة التى تحتضن ثلثى آثار العالم.

وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون أن المحافظة تشهد رواجا سياحيا وتدفقا من جميع الجنسيات العالمية على زيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربى والشرقى، مشيرا إلى أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

وأشار عبود إلى التزام جميع الشركات العاملة فى البالون بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، موضحا أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال.