وزير التنمية المحلية يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بالغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 12:29 مساءً - يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم السبت عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة .

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية إلى الغربية تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى ، كما يتابع اللواء هشام آمنة الأعمال الجارية في بعض المشروعات الخدمية ومن بينها محور ترعة الملاحة وعمارات العجيزي بطنطا ومحور كورنيش المحلة وشارع البحر بالمحلة وافتتاح المرحلة الأخيرة من كورتيش القاصد المركز التكنولوجي ووحدة البنية المعلوماتية بالديوان العام ، وإفتتاح معرض " أهلا رمضان " لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالغرفة التجارية بطنطا .

كما يتابع وزير التنمية المحلية مع الدكتور طارق رحمى أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومصنع تدوير القمامة بالمحلة .