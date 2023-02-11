وزير الرى يتابع إجراءات الاستلام الابتدائي لمحطة جنوب بورسعيد الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 12:29 مساءً - - المحطة تهدف لتحسين الصرف الزراعى بزمام ٤٦ ألف فدان بمحافظة بورسعيد ، والمحطة ترفع المياه من ٣ مصارف إلى مصرف بحر البقر

- روعى فى تصميم المحطة أن تكون موفرة للطاقة ، وتوريد العديد من مكونات المحطة من الشركات المصرية

- توريد وتركيب ماكينة تنظيف شبك الاعشاب لحماية الوحدات وضمان التشغيل الآمن لها وإطالة العمر الافتراضي للمحطة

- تصميم وتنفيذ أعمال حماية للمكونات الكهربية والميكانيكية والفصل الآمن للوحدات عند حدوث أي أعطال

- تغذية المحطة من خلال خطين كهرباء لضمان التشغيل المستمر للمحطة في حاله انقطاع التيار الكهربي

- تركيب نظام تحكم آلي في تشغيل الوحدات يحتوي علي أنماط تشغيل مختلفة

- الدكتور سويلم يوجه بنقل وحدات الطواريء الموجودة بموقع المحطة للاستفادة منها في مواقع أخري أو فى مراكز الطواريء

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن الإعداد للاستلام الابتدائي لمحطة جنوب بورسعيد الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتركيب المهمات الكهروميكانيكية وتشغيل محطة جنوب بورسعيد الجديدة لتحسين الصرف بزمام ٤٦ ألف فدان بمحافظة بورسعيد .. وتضم المحطه عدد ٤ وحدات بتصرف ٥.١٠ م٣/ث لكل وحدة وبإجمالى تصرف يومى ١.٣٠ مليون متر مكعب ، وتقوم المحطة برفع المياه من مصرف الكيلو ١٧ جنوب بورسعيد ومصرف سرحان الفرعي ومصرف بورسعيد إلى مصرف بحر البقر .

وأضاف سيادته أنه قد روعى فى تصميم المحطة أن تكون المهمات الكهروميكانيكية موفرة للطاقة ، حيث إشتملت الأعمال علي تركيب (٤) خلايا مكثفات لتحسين معامل القدرة الكهربية وبالتالي توفير إستهلاك الكهرباء .

وفى إطار العمل على دعم الإنتاج المحلى .. فقد تم توريد العديد من مكونات المحطة من الشركات المصرية مثل لوحات توزيع الكهرباء والمحولات وشبك الأعشاب والبوابات والأوناش وماكينة نظافة شبك الأعشاب والإنارة وغيرها .

وتم مراعاة توريد وتركيب ماكينة تنظيف شبك الأعشاب لحماية الوحدات من دخول أي مخلفات للحفاظ علي هذه الوحدات لأداء مهامها بكفاءة وضمان التشغيل الآمن للوحدات وإطالة العمر الأفتراضي للمحطة وتقليل فترات الأعطال ، كما تم تصميم وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة لحماية جميع مكونات المحطة سواء المكونات الكهربية أو الميكانيكية والفصل الآمن للوحدات عند حدوث أي أعطال لتجنب تلف الوحدات ، كما يتم تغذية المحطة من خلال خطين تغذية ١١ كيلو فولت أحدهما أساسي والآخر إحتياطي من خلال ٢ محول اساسي و ٢ محول مساعد لضمان التشغيل المستمر للمحطة في حال إنقطاع التيار الكهربي أو وجود أعطال بالمنظومة الكهربية .

كما روعي في تصميم وتنفيذ المحطة تركيب نظام تحكم آلي في تشغيل الوحدات ، حيث يحتوي النظام علي أنماط تشغيل مختلفة بدءا من النظام الأوتوماتيكى الكامل حيث يقوم النظام بتشغيل وإيقاف الوحدات أتوماتيكيا بناء علي مناسيب وتصرفات المياه بمجري المص والطرد للمحطة والتي يتم قياسها أتوماتيكيا بواسطة حساسات تتبع أحدث التكنولوجيات الحديثة في أعمال الرصد والمراقبة ، كما يحتوي النظام علي نمط التشغيل اليدوي لإمكان تشغيل المحطة بالطريقة التقليدية حال تعطل النظام الآلي .

وقد وجة الدكتور سويلم برفع وحدات الطواريء الموجودة حاليا بموقع المحطة - والتى كانت تستخدم بالموقع لحين نهو المحطة الجديدة - والتي تشتمل على ١٠ وحدات طواريء ونقلها للإستفادة منها سواء في مواقع أخري او فى مراكز الطواريء .