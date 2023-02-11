وزيرة الهجرة تلتقي قنصل عام مصر في شيكاجو لبحث التعاون والتنسيق المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 فبراير 2023 12:29 مساءً - السفيرة سها جندي: نقدر الخبرات والكوادر المهمة بجاليتنا في شيكاجو ونسعى للاستفادة من جهودهم

السفير سامح أبوالعينين ينقل دعوة لوزيرة الهجرة لزيارة ولقاء الجالية المصرية بشيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير الدكتور سامح أبوالعينين قنصل عام مصر في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، لبحث تعزيز التعاون المشترك، في إطار خدمة وتلبية كافة احتياجات الجالية المصرية، والعمل على زيادة ارتباطهم بالوطن.

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالسفير سامح أبوالعينين قنصل عام مصر في شيكاجو، وولايات الوسط والغرب الأمريكي، مؤكدة أن وزارة الهجرة تسعى للوصول والتواصل مع مختلف الجاليات المصرية في كل دول العالم بنفس القدر، ومن بينها جاليتنا المصرية في الولات المتحدة الأمريكية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها الكبير لكافة أعضاء الجالية المصرية في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، حيث إن لدينا كوادر مصرية متميزة في كافة المجالات، وأصحاب إسهامات مهمة داخل المجتمع هناك، ومن بين أدوارنا فتح خطوط اتصال دائم معهم، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم العميقة في خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، وإيجاد مسارات مستدامة لمساهمتهم ومشاركتهم في المشروعات التنموية والقومية.

من جانبه، أعرب السفير سامح أبوالعينين قنصل عام مصر في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، عن تقديره لجهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والنشاط المستمر منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، وسعيها المستمر لخدمة الجاليات المصرية بالخارج، وتوفير عدد من الميزات لمواطنينا بالخارج.

ونقل قنصل عام مصر في شيكاجو، دعوة للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لزيارة ولايات الوسط والغرب الأمريكي ولقاء الجالية المصرية هناك، مؤكدا أن الجالية المصرية في شيكاجو وباقي الولايات تتطلع للقائها، حيث لدينا خبرات كبيرة من المصريين، من مستثمرين ورجال أعمال بارزين، وكذلك أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم في كافة المجالات الحيوية، ولديهم رغبة لتقديم أوجه الدعم والمساعدة لبلدهم مصر، فرغم بعد المسافات، إلا أنهم مرتبطون بها عاطفيا ووجدانيا.

وبدورها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بلقاء الجالية المصرية في شيكاجو، وولايات وسط وغرب أمريكا قائلة إننا متحمسون لهذه الزيارة، والاجتماع برموز الجالية، للتناقش في أوضاعهم ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة، واطلاعهم على جهود الدولة المصرية في شتى المجالات، كذلك استعراض فرص الاستثمار المتنوعة داخل السوق المصري، والاستفادة من خبراتهم في تأسيس الشركة المساهمة للمصريين بالخارج، والوقوف على مجالات الاستثمار التي يرغبون فيها، وتذليل كافة العقبات وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم.

وتابعت وزيرة الهجرة أنها تسعى لتنسيق التعاون من الأطباء المصريين بالخارج، من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي، كأطباء زائرين للمستشفيات الجامعية، والمساهمة في تقديم الخدمات الطبية المختلفة، بجانب تدريب شباب لأطباء المصريين، وكذلك استكمال مساعي الوزارة في تكوين قاعدة بيانات بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بجانب مشاركتهم في مؤتمر "مصر بداية الطريق" المزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء الاتفاق على ترتيب برنامج ثقافي وسياحي في إطار الملتقيات التي تنظمها وزارة الهجرة لشباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، ويخصص هذا البرنامج لشباب الجالية المصرية في شيكاجو وولايات وسط وغرب الولايات المتحدة، بالتنسيق والتعاون مع القنصلية المصرية.