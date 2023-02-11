وزيرة الهجرة تلتقى قنصل مصر فى شيكاجو: لدينا كوادر متميزة

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير الدكتور سامح أبوالعينين قنصل عام مصر فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكى، لبحث تعزيز التعاون المشترك، فى إطار خدمة وتلبية احتياجات الجالية المصرية، والعمل على زيادة ارتباطهم بالوطن.





ورحبت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة بالسفير سامح أبوالعينين قنصل عام مصر فى شيكاجو، وولايات الوسط والغرب الأمريكى، مؤكدة أن وزارة الهجرة تسعى للوصول والتواصل مع مختلف الجاليات المصرية فى كل دول العالم بنفس القدر، ومن بينها جاليتنا المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها الكبير لكافة أعضاء الجالية المصرية فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكى، حيث إن لدينا كوادر مصرية متميزة فى كافة المجالات، وأصحاب إسهامات مهمة داخل المجتمع هناك، ومن بين أدوارنا فتح خطوط اتصال دائم معهم، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم العميقة فى خطط التنمية التى تعمل عليها الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، وإيجاد مسارات مستدامة لمساهمتهم ومشاركتهم فى المشروعات التنموية والقومية.

من جانبه، أعرب السفير سامح أبوالعينين قنصل عام مصر فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكى، عن تقديره لجهود السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، والنشاط المستمر منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، وسعيها المستمر لخدمة الجاليات المصرية بالخارج، وتوفير عدد من الميزات لمواطنينا بالخارج.

ونقل قنصل عام مصر فى شيكاجو، دعوة للسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، لزيارة ولايات الوسط والغرب الأمريكى ولقاء الجالية المصرية هناك، مؤكدا أن الجالية المصرية فى شيكاجو وباقى الولايات تتطلع للقائها، حيث لدينا خبرات كبيرة من المصريين، من مستثمرين ورجال أعمال بارزين، وكذلك أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم فى كافة المجالات الحيوية، ولديهم رغبة لتقديم أوجه الدعم والمساعدة لبلدهم مصر، فرغم بعد المسافات، إلا أنهم مرتبطون بها عاطفيا ووجدانيا.

وبدورها، رحبت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بلقاء الجالية المصرية فى شيكاجو، وولايات وسط وغرب أمريكا قائلة إننا متحمسون لهذه الزيارة، والاجتماع برموز الجالية، للتناقش فى أوضاعهم ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة، واطلاعهم على جهود الدولة المصرية فى شتى المجالات، كذلك استعراض فرص الاستثمار المتنوعة داخل السوق المصرية، والاستفادة من خبراتهم فى تأسيس الشركة المساهمة للمصريين بالخارج، والوقوف على مجالات الاستثمار التى يرغبون فيها، وتذليل كافة العقبات وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنها تسعى لتنسيق التعاون من الأطباء المصريين بالخارج، من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالى، كأطباء زائرين للمستشفيات الجامعية، والمساهمة فى تقديم الخدمات الطبية المختلفة، بجانب تدريب شباب لأطباء المصريين، وكذلك استكمال مساعى الوزارة فى تكوين قاعدة بيانات بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بجانب مشاركتهم فى مؤتمر "مصر بداية الطريق" المزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء الاتفاق على ترتيب برنامج ثقافى وسياحى فى إطار الملتقيات التى تنظمها وزارة الهجرة لشباب الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، ويخصص هذا البرنامج لشباب الجالية المصرية فى شيكاجو وولايات وسط وغرب الولايات المتحدة، بالتنسيق والتعاون مع القنصلية المصرية.