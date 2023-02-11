الإثنين.. 200 اختراع جديد فى معرض القاهرة للابتكار بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، إنه سيتم على مدى يومين عرض نحو 200 اختراع وابتكارات فى مختلف المجالات الحيوية المهمة، حيث يعد المعرض أحد الآليات التفيذية التى تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التى يمكن أن تتبناها وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائى (صنع فى مصر).

وأصاف أن المعرض بمثابة سوق سنوية للابتكار يجمع بين المبتكرين والمخترعين والباحثين من جهة ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة والحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم والمناطق الاستثمارية والبنوك من جهة أخرى.

وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولى للابتكار سيضم هذا العام أكثر من 11 جناحا متخصصا وهى بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلى، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية، الابتكار الأخضر، تبسيط العلوم، إلى جانب 15 فعالية ما بين مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية ومنتديات.

وأوضح أن فعاليات المعرض تتضمن عقد مؤتمر "اليوم القومى للقمح"، والمؤتمر الثانى لجامعة الطفل: "علماء المستقبل" وحلقة نقاشية عن دبلوماسية العلوم فى عالم متغير، والملكية الفكرية والصحة العامة، والشركات الناشئة، ودور العلم المفتوح فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل تغير المناخ.

ولفت إلى أنه سيتم، خلال المعرض، إلقاء الضوء على فرص غير محدودة للتعاون الدولى فى المعهد المتحد للعلوم النووية، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبى عن دورة حياة المياه للأطفال، والشراكات عبر المتوسط، والتكنولوجيات الحيوية الناشئة بين الآمال والمخاوف، والابتكار المجتمعى وتمكين المرأة، والاتجاهات الناشئة فى تكنولوجيات الزراعة، وتأثير الذكاء الاصطناعى على وظائف المستقبل والصناعة.

وأضاف أنه سيتم كذلك إطلاق مسابقة الخبير الصغير فى الملكية الفكرية، وكيفية تشكل مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة (STEM) المستقبل.

وكشف رئيس الأكاديمية عن إعلان أفضل محافظة فى مجال الابتكار فى مصر (عاصمة الابتكار) وأفضل الجامعات والمراكز البحثية من حيث مؤشر براءات الاختراع، ضمن فعاليات المعرض، فى إطار سعى الأكاديمية لتنمية الوعى القومى بأهمية البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار كنمط حياة.

وأكد أن هذا العام يأتى مؤشر عاصمة الابتكار لتسليط الضوء نحو الابتكار الأخضر لاستخدام الموارد الطبيعية بأدنى مستوى لتوفير نوعية حياة أفضل ومواجهة تحديات آثار تغير المناخ والتكيف معه، وقد قام بتصميم مؤشر الابتكار الأخضر، المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية والذى تم تنفيذه من خلال استبيان عاصمة الابتكار الأخضر، بعد استيفائه من المحافظات بدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح أن هناك 14 محافظة على مستوى الجمهورية شاركت هذا العام، فى استبيان عاصمة الابتكار، لافتا إلى أن مؤشر عاصمة الابتكار الأخضر هو أحد أساليب قياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى محافظات مصر.

وتابع: "يهدف المؤشر إلى تقييم أداء الابتكار داخل المحافظات ومدى مساهمتها فى دعم ونشر بيئة الابتكارات التى تساعد على رفع مستوى الكفاءة والتنافسية بين المحافظات فى مجال الابتكار المجتمعى، ويتم من خلال مسابقة تنافسية بين محافظات الجمهورية".

ولفت إلى أن المعرض يضم مجموعة من لجان التقييم التى تقوم بالتقييم الفنى والاقتصادى لجميع الابتكارات المعروضة، وتناقش المبتكرين والمخترعين، واختيار أفضلها للفوز بجوائز المعرض.

وقال رئيس الأكاديمية إن المؤتمر يحظى بمشاركات دولية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والهند وروسيا والبرتغال، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين، ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

وأضاف أن ضيف شرف المعرض هذا العام دولة البرتغال، والشريك الاستراتيجى هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والمعهد المُتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للابتكار يتشرف بالرعاية الكريمة لرئيس الجمهورية منذ عام إطلاقه فى 2014، وقد عقدت النسخ السابقة فى الحرم اليونانى بالتحرير وقصر البارون وقلعة صلاح الدين ومركز المؤتمرات والمعارض الدولية، وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة النسخة السابعة للمعرض.