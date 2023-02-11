العرابى: الرئيس السيسى أعاد تثبيت الركائز الأساسية لسياسة مصر الخارجية

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد تثبيت الركائز الأساسية لسياستنا الخارجية، وهو نهج راسخ يمنح مصر الاحترام والمصداقية دائمًا.





وأضاف العرابى، فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشؤون الخارجية - المنعقد اليوم السبت بالنادى الدبلوماسى بحضور وزير الخارجية سامح شكرى- أن الجولات والزيارات المكثفة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم أعطت دفعة قوية للعلاقات المصرية مع مختلف دول العالم وأثمرت عن تعظيم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وتابع أن "دبلوماسية الرئاسة" التى انتهجها الرئيس السيسى وتوطيد وتنويع العلاقات قد ساهم بقوة فى تحقيق متطلبات الأمن القومى والمصلحة الوطنية للدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية فى تحقيق التوازن بين مصالحها ومبادئها، وكسبت صداقة مختلف دول العالم.

وأشار إلى أهمية المؤتمر السنوى للمجلس المصرى الذى ينعقد هذا العام فى توقيت بالغ الأهمية أى فى ظل تداعيات الحرب الدائرة فى أوروبا على أمن واستقرار الشرق الأوسط ومصر، وانشغال الغرب بأمنهم، بالإضافة إلى ما يشهده العالم اليوم من تغير فى السياسة الدولية.

وأوضح أن هذا المؤتمر السنوى الذى يعقد تحت عنوان "تداعيات الحرب فى أوكرانيا على الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط ومصر" يعالج أمرا مهما يؤثر على العلاقات الدولية والإقليم الذى نعيش فيه بوجه خاص.

ورحب رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، فى كلمته، بالوزير سامح شكرى، مثمنًا نجاح الدبلوماسية المصرية فى إدارة العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم باقتدار، وتحقيق مزيدًا من توحيد الرؤى والمواقف الدولية المشتركة فى مختلف قضايا المنطقة.