وزير الخارجية: مصر متمسكة بضبط النفس فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - افتتح سامح شكرى وزير الخارجية، صباح اليوم، المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشؤون الخارجية، حيث ألقى كلمة حول موضوع المؤتمر، والمرتبط بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الشرق الأوسط ومصر.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى أعرب خلال كلمته عن فخره واعتزازه بما يحققه الجهاز الدبلوماسى المصرى من نجاحات معتبرة، مشيراً إلى الأزمات والتحديات التى شهدها عام 2022 وآخرها الازمة الروسية الأوكرانية، مستعرضاً أبرز محددات الموقف المصرى إزاء تلك الأزمة، وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائى والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصرى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الكلمة تطرقت ايضاً إلى وجهة النظر المصرية الداعية إلى الدفاع عن منظومة العمل الجماعى متعدد الأطراف، والتحذير من مغبة التحرك والعمل الدولى خارجها من خلال السعى لإرساء قواعد جديدة خارج هذه المنظومة، مشدداً على الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولى بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر على منطق القوة والتجاهل، مع مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وبما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة.

كما أوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية شدد أيضاً على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، متناولاً أبرز التحديات التى تشهدها دول الجوار الإقليمى لمصر فى كل من ليبيا والسودان وفلسطين، بالإضافة إلى ما تفرضه تحديات التغير المناخى من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والشعوب.

ونوهت الكلمة أيضاً إلى إطلاق مصر لإستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 فى مايو 2022، وما تبذله مصر من جهود مستمرة للاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة جنباً إلى جنب مع موارد الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أبرز ما حققته مصر من نجاحات من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.

كما شددت كلمة وزير الخارجية على تحدى الأمن المائى الجسيم الذى تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، والتى تقع بعض دولها فى أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، حيث يأتى هذا التحدى مقترناً برغبة بعض دول منابع الانهار فى الاستئثار بالمورد المائى والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول اخرى مشاطئة.

وأشار إلى مماطلة إثيوبيا فى التوصل إلى إطار قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، ومنوها بتمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبى فى التنمية، إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً فى مقابل التهاون فى حق الشعب المصرى فى الحياة والوجود، الأمر الذى يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى ضرورة لا غنى عنها.