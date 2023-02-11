انطلاق أعمال مؤتمر المجلس المصرى للشؤون الخارجية بمشاركة شكرى

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشؤون الخارجية تحت عنوان "تداعيات الحرب فى أوكرانيا على الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط ومصر"، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى.





وتناقش جلسات المؤتمر، التى تشهد حضور نخبة من الدبلوماسيين والسياسيين والمفكرين، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تنافس القوى الكبرى فى المنطقة وعلى الدول العربية ودول الجوار، بجانب التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فضلًا عن دور الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، وتركيا وإسرائيل.

ويعقد المجلس المصرى مؤتمره السنوى هذا العام بتشكيله الجديد والذى يضم السفير محمد العرابى رئيسًا والدكتور محمد مصطفى كمال نائباً للرئيس والسفير على الحفنى أميناً عاماً والسفير صلاح حليمة أميناً للصندوق، بجانب دكتور عزت سعد المدير العام للمجلس، والأستاذ هشام زعزوع والسفير صلاح حليمة والسفير محمد حجازى والسفير محمد الضرغامى والأستاذ أيمن عدلى.