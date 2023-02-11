جدة - نرمين السيد - وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية إلى الغربية تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى.
كما يتابع هشام آمنة الأعمال الجارية فى بعض المشروعات الخدمية ومن بينها محور ترعة الملاحة وعمارات العجيزى بطنطا ومحور كورنيش المحلة وشارع البحر بالمحلة وافتتاح المرحلة الأخيرة من كورتيش القاصد المركز التكنولوجى ووحدة البنية المعلوماتية بالديوان العام، وافتتاح معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالغرفة التجارية بطنطا.
كما يتابع وزير التنمية المحلية مع الدكتور طارق رحمى، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومصنع تدوير القمامة بالمحلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. وزير التنمية يتفقد المشروعات التنموية بمحافظة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.