حياة كريمة.. وزير التنمية يتفقد المشروعات التنموية بمحافظة الغربية

جدة - نرمين السيد - وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية إلى الغربية تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى.

كما يتابع هشام آمنة الأعمال الجارية فى بعض المشروعات الخدمية ومن بينها محور ترعة الملاحة وعمارات العجيزى بطنطا ومحور كورنيش المحلة وشارع البحر بالمحلة وافتتاح المرحلة الأخيرة من كورتيش القاصد المركز التكنولوجى ووحدة البنية المعلوماتية بالديوان العام، وافتتاح معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بالغرفة التجارية بطنطا.

كما يتابع وزير التنمية المحلية مع الدكتور طارق رحمى، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومصنع تدوير القمامة بالمحلة.