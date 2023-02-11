حياة كريمة.. واقع المصريين يتغير للأفضل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود حياة كريمة ببعض المحافظات. ففى الفيوم، ساهمت المبادرة فى محو أمية 4 آلاف و458 مواطنا، وتنظيم 17 حوارا مجتمعيا فى القرى والمراكز، وتنفيذ 20 مجمعا حكوميا خدميا و20 زراعيا. وفى الإسكندرية، تم تنفيذ لقاءات لتوعية الطلاب بأهمية العمل التطوعى، ومحو أمية 2037 مواطنا بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، ورفع الوعى لدى 20 ألف طالب وطالبة بأساسيات تكوين الأسرة.

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