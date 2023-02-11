الأرصاد: أمطار متوسطة الشدة على القاهرة الكبرى مساء اليوم

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة، إلى نشاط رياح شمالية شرقية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة يصاحبها حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على تدفق السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من شمال الوجه البحرى، يصاحبهم سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى السواحل الشمالية الشرقية والمناطق الداخلية "جنوب الوجه البحرى" ولكن تكون أقل حدة، وتصل خفيفة قد تكون متوسطة إلى القاهرة الكبرى مساء.