«البيئة» تقدم الدعم الفنى للمستثمرين بالعبور

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة، ورشة العمل الأولى لرفع الوعى البيئى وتقديم الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين بالإدارات البيئية بالتعاون مع جمعية مستثمرى العبور ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى Epap، وذلك بجمعية المستثمرين بالعبور، بحضور العديد من مديرين الإدارات البيئية بالمنشأت الصناعية بالعبور.





تهدف فعاليات ورشة العمل إلى دمج آليات وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف بالقطاع الصناعى، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائرى وتطبيق منهجية نظام الرصد الذاتى وأفضل الممارسات والتكنولوجيات البينية للتحكم فى التلوث الصناعى وتكنولوجيات الترشيد للموارد "إدارة المياه واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة"، وكيفية تنفيذ المراجعات وإعداد السجلات البيئية "السجل البيئى وسجل المخلفات الخطرة". كما تسعى ورشة العمل إلى زيادة مفهوم الوعى البيئى على مستوى جميع المدن الصناعية، كما ستقوم الوزارة بإقامة هذه الورشة بشكل دورى على معظم المدن الصناعية بالقاهرة الكبرى هذا العام. يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة فى زيادة ورفع الوعى البيئى حول تكنولوجيا الإنتاج الأنظف وتعزيز مفهوم الإقتصاد الأخضر بالقطاع الصناعى.

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