لتسلم العمل.. الأوراق المطلوبة من المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالى:

1- بطاقة الرقم القومى وجهين أو جواز سفر (سارى) بعد الاطلاع على الأصل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية التعليمية.

3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد- أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية- ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبى وتحليل المخدرات.

5- شهادة ميلاد مميكنة.

6- أصل المؤهل الدراسى.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إدارة التنسيق بكل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية، بمراجعة توزيع المعلمين المتواجدين على رأس العمل (القدامى) وفق العجز والزيادة بكل إدارة تعليمية.

كما وجهت باستيفاء المسوغات المقررة بالمادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، للمعلمين الجدد المرشحين للتعاقد، وفق الأوراق المحددة بعاليه، والالتزام بالأسماء الواردة لكل مديرية تعليمية من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، فى ضوء نتيجة الاختبارات الوزارة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بعد اجتياز تدريب اللياقة البدينة بمعرفة قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

وتسلم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) التى نفذها الجهاز، يوم الخميس الموافق 2/2/2023.

وقال الوزير، إن المقبولين يخضعون حاليا لتدريب اللياقة البدنية، بالجامعات المختلفة، ويستمر لمدة أسبوعين، بعدها يحصلون على تدريبا تربويا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، على أن يتسلموا عملهم بمحافظاتهم بنهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى أو الأسبوع الثانى على أقصى تقدير.

المسابقة الثانية لتعيين 30 ألف معلم جدد

وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المسابقة الثانية للتعاقد مع 30 ألف معلم جدد لسد العجز بالمدارس فى تخصص معلم مساعد (فصل) للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثانى، الثالث) للعام الدراسى 2023/2024، بجميع محافظات الجمهورية، لصالح وزارة التربية والتعليم.

ويتم فتح باب التقدم للمسابقة إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 23/2/2023، وحتى 9/3/2023 على هذا الرابـــــــــط من هنا

يأتى هذا فى ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 150 ألف معلم، خلال 5 سنوات، بواقع 30 ألف معلم سنويا، لسد العجز فى أعداد المعلمين بجميع مدارس الجمهورية.