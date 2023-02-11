وزير الرى: تشغيل محطة جنوب بورسعيد الجديدة لتحسين الصرف بزمام 46 ألف فدان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموادر المائية والرى، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتركيب المهمات الكهروميكانيكية وتشغيل محطة جنوب بورسعيد الجديدة لتحسين الصرف بزمام 46 ألف فدان بمحافظة بورسعيد.





جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والرى، من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن الإعداد للاستلام الابتدائى لمحطة جنوب بورسعيد الجديدة.

وأوضح الوزير أن المحطة تضم 4 وحدات بتصرف 5.10 م3/ث لكل وحدة وبإجمالى تصرف يومى 1.30 مليون متر مكعب، وتقوم المحطة برفع المياه من مصرف الكيلو 17 جنوب بورسعيد ومصرف سرحان الفرعى ومصرف بورسعيد إلى مصرف بحر البقر.

وأضاف أنه روعى فى تصميم المحطة أن تكون المهمات الكهروميكانيكية موفرة للطاقة، حيث اشتملت الأعمال عى تركيب 4 خلايا مكثفات لتحسين معامل القدرة الكهربية وبالتالى توفير استهلاك الكهرباء.

وقال الوزير إنه فى إطار العمل على دعم الإنتاج المحلى، تم توريد العديد من مكونات المحطة من الشركات المصرية مثل لوحات توزيع الكهرباء والمحولات وشبك الأعشاب والبوابات والأوناش وماكينة نظافة شبك الأعشاب والإنارة وغيرها.

وأكمل: "تم مراعاة توريد وتركيب ماكينة تنظيف شبك الأعشاب لحماية الوحدات من دخول أى مخلفات للحفاظ على هذه الوحدات لأداء مهامها بكفاءة وضمان التشغيل الآمن للوحدات وإطالة العمر الافتراضى للمحطة وتقليل فترات الأعطال، كما تم تصميم وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة لحماية جميع مكونات المحطة سواء المكونات الكهربية أو الميكانيكية والفصل الآمن للوحدات عند حدوث أى أعطال لتجنب تلف الوحدات، كما يتم تغذية المحطة من خلال خطين تغذية 11 كليو فولت أحدهما أساسى والآخر احتياطى من خلال 2 محول أساسى و2 محول مساعد لضمان التشغيل المستمر للمحطة فى حال انقطاع التيار الكهربى أو وجود أعطال بالمنظومة الكهربية.

كما روعى فى تصميم وتنفيذ المحطة تركيب نظام تحكم آلى فى تشغيل الوحدات، حيث يحتوى النظام على أنماط تشغيل مختلفة بدءا من النظام الأوتوماتيكى الكامل، حيث يقوم النظام بتشغيل وإيقاف الوحدات أتوماتيكيا بناء على مناسيب وتصرفات المياه بمجرى المص والطرد للمحطة والتى يتم قياسها أتوماتيكيا بواسطة حساسات تتبع أحدث التكنولوجيات الحديثة فى أعمال الرصد والمراقبة، كما يحتوى النظام على نمط التشغيل اليدوى لإمكان تشغيل المحطة بالطريقة التقليدية حال تعطل النظام الآلى.

ووجه الدكتور سويلم برفع وحدات الطوارئ الموجودة حاليا بموقع المحطة، والتى كانت تستخدم بالموقع لحين نهو المحطة الجديدة، والتى تشتمل على 10 وحدات طوارئ ونقلها للاستفادة منها سواء فى مواقع أخرى أو فى مراكز الطوارئ.