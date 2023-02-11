الطقس الآن.. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - ويسود غطاء سحابى كثيف من السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى "الإسكندرية - سيدى عبدالرحمن - الضبعة - العلمين - السلوم - مطروح - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ"،

يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتمتد الأمطار إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى مصحوب بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

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