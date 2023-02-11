تحية العلم.. 14 توجيها من وزير التعليم لتحقيق الانضباط بالفصل الثانى

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا، بشأن الاستعداد لبداية الفصل الدراسى الثانى، يتضمن عدة تعليمات لمديريات الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط الأمثل، مؤكدا أنه بناء على انضباط المدارس سيتم تقييم المديريات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل مقصر.

تعليمات وزير التعليم بالفصل الدراسى الثانى

-الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الدراسة.

-التأكد من وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس.

-الانتهاء من إعداد الجدول المدرسى وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريب بالمدرسة، ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومى وبصفة خاصة فى فترة: بداية اليوم الدراسى، الفسحة، موعد انصراف الطلاب.

-المتابعة اليومية لحضور الطلاب بالمدارس واستخدام كافة الوسائل التى تجعل من المدرسة بيئة جاذبة للطلاب.

-الالتزام بتحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن.

-الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، ويحظر عقد أى امتحانات خلال شهر أبريل، عدا امتحانات الشهر المخصص لطلاب صفوف النقل، على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءا من يوم السبت الموافق 6 مايو، وامتحانات طلاب الدبلومات الفنية بدءا من يوم السبت الموافق 27 مايو، وامتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بدءا من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

-متابعة التزام المدارس بتنفيذ القرار الوزارى رقم 28 بتاريخ 1/2/2023 المنظم لمجموعات الدعم للطلاب.

-إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، بشكل فعلى للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.

-متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة لكل مديرية والانتهاء من المرحلة الثالثة لليوم الرياضى لتصبح نسبة أعداد المدارس التى تطبق هذا اليوم 75%، لتنفيذ يوم النشاط بعد تطبيق حصص المشاهدة.

-إعداد خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية والاهتمام بكافة الأنشطة والمسابقات المختلفة وخاصة مسابقات التغير المناخى.

-يعقد الامتحان الشهرى المخصص لطلاب صفوف النقل فى المحتوى الدراسى الخاص بشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، والامتحان الخاص بمقررت شهر مارس خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

-حظر استخدام العقاب البدنى للطلاب.

-إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فور الانتهاء منها.

-متابعة تنفيذ خطط الأمن والسلامة، وخاصة التعامل مع الكوارث الطبيعية (الزلازل، السيول،...)

الفصل الدراسى الثانى

وعادت المدارس لاستقبال طلابها بالفصل الدراسى الثانى لعام 2022/2023، اعتبارا من اليوم السبت، بعد انتهاء إجازة منتصف العام، فى عدد من محافظات الجمهورية هى: الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، أسيوط، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، قنا، البحيرة، كفر الشيخ وشمال سيناء، إلى جانب عدد محدود من مدارس محافظتى القاهرة والجيزة، أبرزها المدارس التابعة للكنائس.

واعتبارا من غد الأحد 12 فبراير 2023، تنتظم الدراسة بباقى محافظات الجمهورية، بإجمالى نحو 25 مليون طالبا وطالبة بجميع صفوف التعليم قبل الجامعى.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022-2023، يتخلل الفصل الدراسى الثانى 6 أيام إجازة هى: عيد شم النسيم، عيد تحرير سيناء، عيد الفطر وعيد العمال، وتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى 6 مايو، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم 27 مايو، وامتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2023.

وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، وتستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوى أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثانى الثانوى، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

كما نصت تعليمات الوزارة على تخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.