جدة - نرمين السيد - عادت المدارس، لاستقبال طلابها بالفصل الدراسى الثانى لعام 2022-2023، اعتبارا من اليوم السبت، بعد انتهاء إجازة منتصف العام، فى عدد من محافظات الجمهورية هى: الإسماعلية، الفيوم، المنيا، أسيوط، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، قنا، البحيرة، كفر الشيخ وشمال سيناء، إلى جانب عدد محدود من مدارس محافظتى القاهرة والجيزة، أبرزها المدارس التابعة للكنائس.





واعتبارا من غد الأحد 12 فبراير 2023، تنتظم الدراسة بباقى محافظات الجمهورية، بإجمالى نحو 25 مليون طالبا وطالبة بجميع صفوف التعليم قبل الجامعى. الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى - يبدأ اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2023. - يتخلل الفصل الدراسى 6 أيام إجازة هى: عيد شم النسيم، عيد تحرير سيناء، عيد الفطر وعيد العمال. - تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى 6 مايو 2023. - امتحانات الدبلومات الفنية يوم 27 مايو 2023. - امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو 2023. - تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر. - تستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوى أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثانى الثانوى. - تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا. - يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة. - تطبق هذه المواعيد على جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة الدراسة.. طلاب 12 محافظة ينتظمون بالفصل الدراسى الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.