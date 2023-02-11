الاتصال الهاتفى بين السيسى ورئيس وزراء اليونان يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسى وميتسوتاكيس يبحثان سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين على مختلف الأصعدة) ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى تلقى أمس الجمعة اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى تصريحه بأن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائى فى مختلف الجوانب، لاسيما فى مجالات الاستثمار والتبادل التجارى والتعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسى المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط.

وتحت عنوان (مدبولى يؤكد دعم الحكومة لحل مشاكل وشكاوى المواطنين) ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً والمساهمة فى حلها، وذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال متابعة رئيس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى تلقى ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر يناير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعى مدير المنظومة حول هذا الشأن.

وأشارت إلى تلقى ورصد المنظومة 113 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير 2023، تم توجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 18 ألف شكوى، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفى الشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) - تحت عنوان (اليوم.. بدء الفصل الدراسى الثانى بمدارس 12 محافظة) - أن أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى (2022- 2023)، تبدأ رسميًّا اليوم فى 12 محافظة، هى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة "عربى ولغات"، بالإضافة إلى المدارس التابعة للكنيسة المصرية.

وأضافت الصحيفة أن غدًا تُستكمل الدراسة بجميع أنواع المدارس فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح، وينتظم نحو 25 مليون طالب وطالبة فى نحو 60 ألف مدرسة حكومية وتجريبية وخاصة ودولية ويابانية وتربية خاصة ودمج ورسمية دولية، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مكثفة.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت التعليمات النهائية لبداية الفصل الدراسى الثانى لتحقيق الانضباط الأمثل؛ والذى سيتم من خلاله تقييم المديرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل مقصر.

وأكدت الوزارة - فى خطاب رسمى للمديريات التعليمية - التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الدراسة، والتأكد من وصول الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية.