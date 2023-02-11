الأوقاف تعلن انعقاد جلسة كبار القراء المجودة بمسجد الحسين اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن ذلك برئاسة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وعضوية كل من: القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ محمد محروس طلبة، والقارئ الشيخ أحمد تميم، والقارئ الشيخ محمد الطاروطى، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ كارم الحريرى، وإشراف فنى عبد العزيز عمران.

وستبدأ التلاوة المجودة بإذن الله تعالى من قوله تعالى: "‌قُلْ ‌أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ" (آل عمران: 15).