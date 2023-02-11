عودة الدراسة.. انطلاق الفصل الدراسى الثانى اليوم بالمدارس

جدة - نرمين السيد - يبدأ اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2022/2023، رسميا فى المدارس التى بها دراسة يوم السبت، فى عدد من المحافظات، بينما ينطلق الأحد فى باقى المدارس.





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