تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 11 فبراير 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم لـ طقس اليوم السبت، إذ يسود اليوم السبت 11 فبراير طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء دافئ على جنوب الصعيد.





وبالنسبة لـ حالة الطقس اليوم ليلاً فمن المتوقع أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية فمن المرجح أن يكون هناك فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و شمال الوجه البحري، وقد تغزر أحيانًا على مناطق من مطروح، الإسكندرية على فترات متقطعة، كما توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما عن الرياح فتنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحار فيكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 17 09

العاصمة الإدارية 17 08

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 17 09

دمنهور 16 10

وادى النطرون 16 09

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 16 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 16 10

بورسعيد 16 11

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 09

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 19 10

نخل 15 02

كاترين 12 01-

الطور 20 10

طابا 16 10

شرم الشيخ 23 13

الاسكندرية 15 11

العلمين الجديدة 15 10

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 17 03

رأس غارب 22 11

الغردقة 23 14

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 16

حلايب 24 14

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 19 07

بنى سويف 19 07

المنيا 19 06

أسيوط 20 05

سوهاج 21 07

قنا 23 08

الأقصر 26 09

أسوان 27 11

الوادى الجديد 24 07

أبوسمبل 26 14