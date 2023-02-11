فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين اليوم

جدة - نرمين السيد - ويكون التقديم من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، باستثناء الأربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لتعلن كشوف المرشحين، ويُسمح بتلقى الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر من قبل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت-حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.