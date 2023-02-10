رئيس الوزراء الكندى يلتقى الأنبا بولس والأنبا أرشيليدس (صور)

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جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مراعاة تعاليم السيد المسيح، كما تناول الحديث تاريخ الكنيسة القبطية العريق، وجرت كذلك مناقشة أولية لترتيبات اليوم القبطى العالمى.
حضر اللقاء من جانب الكنيسة القبطية القس أمونيوس جرجس، تورنتو، والقس رافائيل بشارة بيارفون، كيبيك، القس بيشوى سلامة، ماركهام، أونتاريو، القس أنتونى مراد، أوتاوا.
حضر من الجانب الكندى بابلو رودريجيز وزير التراث الكندى، وعمر الغبرة وزير النقل الكندى، وبول شيانغ عضو البرلمان الكندى، والسكرتير البرلمانى لوزير الإسكان والتنوع والشمول.
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