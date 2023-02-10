الأرصاد تكشف حالة الطقس الليلة وأماكن سقوط الأمطار غدا

جدة - نرمين السيد - كما توقعت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد.
وعن طقس الغد، قالت الهيئة إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، قد تغزر أحيانا على مناطق من "الإسكندرية - مطروح".
والفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى، قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.
أما بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا:- القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، الوجه البحرى 17 درجة مئوية، السواحل الشمالية 15 درجة مئوية، شمال الصعيد 19 درجة مئوية، جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.
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