شباب أمريكى يشارك فى أنشطة التحالف الوطنى: سننقل التجربة للخارج

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الجولة تفقد الأسر الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة منازلهم على جميع المستويات، مع توزيع عدد من الكراتين الغذائية عليهم.
وأشاد الشباب الأمريكى بجهود التحالف وما يسعى إليه، مؤكدين أنها تجربة جديدة وفريدة من نوعها بالنسبة لهم سيتم نقلها للخارج.
وقال الشباب الأمريكى: "استمتعنا بالتجربة، تجربة ملهمة"، "مجهود كبير من التحالف"، و"جدت الصعيد بعد وصول التحالف إليه تغير كثيرا عن الصورة التى كنت أعتقدها".
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