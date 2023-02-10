جدة - نرمين السيد - قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى (2023/2022)، والذى سيبدأ غدا السبت، حيث تبدأ الدراسة فى 705 مدارس لاستقبال 566187 طالبا وطالبة فى مدارس التعليم العام والفنى، فى حين تستقبل بقية المدارس الطلاب بعد غد الأحد.





واطمأن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، على جاهزية جميع مدارس المحافظة، مؤكدا تضافر كل جهود المحافظة لبداية عام دراسى منتظم، موجها رؤساء الأحياء والمدن بإزالة كل الإشغالات فى محيط المدارس. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم الاستعداد الكامل لبدء الفصل الدراسى الثانى بجميع المدارس والنوعيات، فى إطار توجيهات معالى الوزير خلال اجتماعه مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية. ولفت إلى ضرورة التأكيد على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب فى الأسبوع الأول من الدراسة لجميع الطلاب، والتنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية فى المدارس، وحظر استخدام العقاب البدنى، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى، وسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى الاهتمام بتسجيل الغياب لجميع الطلاب خلال النصف الثانى من العام الدراسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم الغربية: جميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.