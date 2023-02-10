البابا تواضروس يستقبل فريق مؤسسة CMANA الطبية ووفد كنيسة العذراء بنيوجيرسى

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الجمعة، مجموعة من مؤسسة "CMANA" الطبية الخيرية، بالولايات المتحدة الأمريكية، التى قدمت خدمات طبية لمدة أسبوع فى مستشفى مصر المحبة ببنى مزار، بالمنيا، حيث أجروا أكثر من 60 عملية فى تخصصات متنوعة كان من بينها عمليات بالغة الدقة. كما أجروا فحوصات لأكثر من 200 مريض بالعيادات الخارجية، بالمستشفى.





رافق فريق "CMANA" مجموعة من شباب كنيسة السيدة العذراء إيست برونزويك، بنيوجيرسى، الولايات المتحدة الأمريكية، وكاهن الكنيسة القس مارك حنا الذى قدم عددا من الخدمات الاجتماعية المتنوعة، خاصة لذوى الهمم، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الراعى وأم النور. رحب قداسة البابا بمجموعة الأطباء والشباب، ومنحهم فرصة ليعبر كل منهم عن شعوره إزاء قيامه بهذا النوع من الخدمات، حيث أعرب أغلبهم عن سعادتهم بهذا الأمر. وفى نهاية اللقاء قدم قداسته شهادات تقدير لفريق مؤسسة "CMANA" إلى جانب بعض الهدايا للجميع ثم التقطت الصور التذكارية.

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