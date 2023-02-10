البابا تواضروس يعزى فى وفاة القمص ميخائيل كاهن كنيسة يافا

ولد القمص ميخائيل، فى قرية بيت علام، مركز جرجا، محافظة سوهاج يوم 28 مارس عام 1940، وترهب فى دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر يوم 15 ديسمبر عام 1964.
ذهب للخدمة فى القدس عام 1976، وسيم كاهنا يوم 1 يناير 1993 بيد الأنبا أبراهام مطران الكرسى الأورشليمى السابق، ونال رتبة القمصية فى 14 أكتوبر 2006.
قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء للأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، ولمجمع الآباء الكهنة، فى رحيل القمص ميخائيل الأنبا بولا.
كما قدم عزاء خاصا للأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ولمجمع رهبان الدير، ملتمسا عزاء لشعب الكنيسة فى يافا، طالبا للأب الراحل الراحة النصيب والميراث فى مجمع الأبكار.
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