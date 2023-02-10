محمود بسيونى: الدولة مهتمة بتمكين الشباب (فيديو)

وأضاف "بسيونى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عايش" الذى يعرض على فضائية"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن نشر ثقافة حقوق الإنسان إلا إذا كان الشباب جزءًا من العمل العام، ومشاركا فى العمل السياسى.
وأشار إلى أن مصر تملك العديد من التجارب الناجحة فى مجال تمكين الشباب، ومنها تجربة منتدى شباب العالم، شباب البرنامج الرئاسى، وشباب منخرطون فى العمل التطوعى فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد أنَّ هناك اهتمام كبير من الشباب بالتعرف على آليات العمل الحقوقى، من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى التى تقدم أنشطة خاصة بحقوق الإنسان، كما أن قمة المناخ كانت قائمة على تنظيم الشباب.
وتابع بأن: "الشباب لديه وعى بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وهى ثقافة مهمة، بالإضافة إلى حرية الرأى والتعبير".
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