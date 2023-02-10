النيابةُ العامةُ تحقّقُ في حادث انهيار عقار دمنهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 فبراير 2023 08:26 مساءً - شكّلتِ النيابةُ العامةُ فريقًا للتحقيقِ في حادثِ انفجارِ بمخزنٍ لأسطواناتِ البوتاجازِ ببَدرومِ عَقارٍ بدمنهورَ، أسفرَ عن انهيارِهِ وتضرُّرِ عقارٍ مجاورٍ، ووفاةِ ثلاثةِ أشخاصٍ منهم صاحبُ المخزنِ وابنُهُ، وإصابةِ واحدٍ وعشرينَ آخرينَ.

حيثُ انتقلَ فريقُ التحقيقِ لموقعِ الحادثِ وتبيَّنَ مِن معاينتِهِ وسؤالِ الجيرانِ الملاصقينَ للعقارِ المنهارِ أنَّ سببَ الحادثِ انفجارُ أسطوانةِ بوتاجازٍ أثناءَ قيامِ صاحبِ المخزنِ بتعبئتِها.

انتقلتِ النيابةُ العامةُ لسؤالِ المصابينَ بالمستشفَى، واستدعتِ المختصينَ بالوَحدةِ المحليَّةِ لسؤالِهِم عن مسألةِ عدمِ ترخيصِ المخزنِ، وأمرتِ بتشكيلِ لجنةً من الإدارةِ الهندسيّةِ لفحصِ العقاراتِ المجاورةِ واتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ للحفاظِ على الأرواحِ والأموالِ، وكلفتِ الدفاعَ المدنيَّ باتخاذِ الإجراءاتِ اللازمةِ لتأمينِ المنطقةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.