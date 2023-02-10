فرص سقوط أمطار وثلوج بهذه المناطق.. «الأرصاد» تتوقع طقس الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع بحسب بيان، هيئة الأرصاد، الذى نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن يسود البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وفيما يلى بيان بحالة الطقس من السبت إلى الخميس:-

كما توقعت الهيئة، سقوط أمطار على بعض المناطق، وتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وفرص تكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.