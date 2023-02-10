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جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع بحسب بيان، هيئة الأرصاد، الذى نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن يسود البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.
وفيما يلى بيان بحالة الطقس من السبت إلى الخميس:-
كما توقعت الهيئة، سقوط أمطار على بعض المناطق، وتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وفرص تكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرص سقوط أمطار وثلوج بهذه المناطق.. «الأرصاد» تتوقع طقس الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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