الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تستقبل وفدا من شرطة دبى

جدة - نرمين السيد - استقبلت، اليوم الجمعة، الأمانة العامة للصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وفدا من شرطة دبى، برئاسة السيد اللواء أحمد ثانى أبو غليطة المهيرى، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.





جاء ذلك فى إطار توجيهات معالى وزير الصحة والسكان والسعى الدائم للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وتفعيل التعاون المشترك بين الأمانة العامة والمؤسسات الدولية وبالتنسيق مع فريق المعامل المركزية برئاسة الدكتورة نانسى الجندى. اهتم الوفد، بالتعرف على الخدمات المقدمة فى المستشفيات، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان. تناول الطرفان عدة محاور من ابرزها؛ الخدمات المقدمة بالمستشفيات، ودور الفريق العلاجى بمختلف تخصصاته، وكذلك الأبحاث التى تقوم بها الأمانة العامة فى مجال الإدمان، والبرامج التأهلية والأنشاطة المجتمعية المختلفة، وأوجه التعاون القائمة بين الأمانة العامة ومختلف الوزارات لخدمة مرضى الإدمان بمصر. واستعرضت الدكتورة رانيا زكريا مدير عام الإدارة العامة لشئون المستشفيات، نبذة عن البرامج المبنية على أسس علمية والتى تتبانها الأمانة العامة للصحة النفسية منذ عدة سنوات فى مجال الوقاية والعلاج من مرض الإدمان كبرنامج سد الفجوه وبرنامج الصحة النفسية المدرسية. وفى ختام الزيارة، أكد الطرفان، حرصهما على استمرار التواصل والتعاون بين الجهتين لخدمة مرضى الإدمان وتحسين الخدمات المقدمة فى البلدين الشقيقتين.

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