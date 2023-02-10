انت الان تتابع خبر عاجل.. آخر أخبار قانون الإيجار القديم وطرد المستأجر غير السكني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قانون زيادة الإيجار القديم يبحث عنه المستأجرين خاصة بعد صدور القانون الذي ينص على زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15 % كل عام وحصل قانون زيادة الإيجار القديم على موافقة مجلس النواب ، بعد مداولات عدة داخل المجلس .

عقوبة تنتظر المستأجر في قانون الإيجار القديم

حدد مجلس النواب زيادة القيمة الإيجارية للإيجار القديم 5 أضعاف عند تطبيق القانون أي زيادة بنسبة 15 % بدلا من 5 % وصولا إلي عام 2027 ويتم تطبيق زيادة الإيجار القديم بعد أقل من شهر من صدور القانون والعمل به بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية .

ونص القانون على أنه في حاله عدم إمتثال المستأجر لما جاء في قانون الإيجار القديم يتم طرده بالقوة ويحصل المالك على تعويض أيضا ، ويحق له اللجوء إلي القضاء لحين إنتهاء النزاع بين الطرفين .

زيادة الإيجار القديم

وفي حالة تأجير مقرات مثل الشركات والهيئات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقا القانون رقم 139 لسنة 1981 والذي نص على عدم دستورية استمرار تأجير الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص المعنوية وهي الجهات والشركات الحكومية والخاصة، لأجل غير مسمى.