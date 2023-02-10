محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية الجديدة بالعريش لمتابعة نسبة تنفيذها (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 فبراير 2023 07:28 مساءً - تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، اليوم ، الجمعة ، عدد من المشروعات التنموية الجديدة التى يتم تنفيذها فى مدينة العريش بشتي القطاعات التنموية.

وأكد محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات في مختلف مدن المحافظة.

ووجه " شوشة " بسرعة انهاء الأعمال المنفذة طبقا للمواصفات وفي المواعيد المحددة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، على قيام المحافظ خلال جولته التفقدية بزيارة منطقة غرناطه وجسر الوادي ومحطة المياه بأبوصقل وعدد من المشروعات الاخري داخل مدينة العريش، حيث اطلع المحافظ علي ما وصلت اليه المشروعات ونسب التنفيذ.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كلا من: اللواء اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش،المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، أيهاب بكير سكرتير عام مجلس المدينه، أحمد يونس مدير الاداره الهندسيه بمجلس مدينة العريش.