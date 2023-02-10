محافظ القاهرة: تنفيذ فعاليات بمشروعات «بديل العشوائيات» لرفع الوعى الثقافى

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، إن الأسبوع الجارى شهد تنفيذ العديد من الفعاليات بالمشروعات بديل العشوائيات (الأسمرات، معا المحروسة، روضة السيدة زينب، أهالينا) بالتعاون مع عدة جهات.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير (حياة كريمة) لأهالى مشروعات بديل العشوائيات ورفع مستوى الوعى الثقافى بهذه المناطق.

وأضاف محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة، والتى شكلت واحدة من التحديات الكبرى التى نجحت الدولة فيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت نموذجا مميزا وتجربة فريدة تدرس بالعالم فى مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.

وتابع أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرا إلى وجود متابعة دورية لكل مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة، من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وواصل أن الفعاليات التى تم تنفيذها بالمدن بديلة العشوائيات شملت العديد من الأنشطة الاجتماعية والخدمية، وتضمنت توجيه سيارات متحركة لتوفير السلع الغذائية الضرورية، وإقامة عدد من المنافذ الثابتة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تم تنفيذ ورشة للألعاب الشعبية وعروض الأراجوز ومسرحية الليلة الكبيرة بالمدرسة الإعدادية المشتركة بالمحروسة، كما تم إقامة ورشة لتعليم صناعة الحلى للسيدات، وعقد عدة ندوات للتوعية بأخطار تعاطى المواد المخدرة بالاشتراك مع هيئة قصور الثقافة وجمعية فيس البلجيكية وصندوق مكافحة الإدمان.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم توجيه قافلة طبية استمرت 3 أيام، لتوفير الخدمة الطبية لأهالى مدينة (معا) شملت كل التخصصات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى.

ولفت إلى تنظيم رحلة لأبناء مدينة الأسمرات، لزيارة متحف الإسماعيلية ونفق قناة السويس، وتنظيم رحلة لطلاب مدن (أهالينا وروضة السيدة زينب والمحروسة 1 و2 والأسمرات) إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب بالتعاون مع قصر ثقافة الطفل ووزارة الشباب والرياضة، وكذلك تنظيم رحلة لمدينة الفسطاط لأطفال مدينة الأسمرات.

ونوه بتنظيم عدة فعاليات ثقافية لأطفال روضة السيدة زينب بالتعاون بين جهاز روضة السيدة زينب وعدد من الجمعيات الخيرية لتنمية مهارات ومواهب الأطفال القاطنين بالمدينة.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت كذلك تنظيم امتحان لمحو أمية 204 دارسين من أهالى الأسمرات بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية وهيئة محو الأمية فرع القاهرة.

وتابع أن فى إطار رفع الوعى البيئى وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية فى زراعة مليون شجرة، تم زراعة 300 شجرة بمدينتى الخيالة وروضة السيدة زينب بمشاركة أطفال وأهالى المدينتين؛ لزيادة توعيتهم بضرورة المحافظة على نظافة المكان وتجميله وغرس ثقافة الاستدامة والجمال بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وعدد من الجمعيات الأهلية.