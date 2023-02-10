جدة - نرمين السيد - تابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تداعيات حادث انفجار أسطوانة الغاز بناحية مسجد عيد بجوار كوبرى أبو الريش بدمنهور محافظة البحيرة، الذى وقع اليوم، وأسفر عن انهيار منزل وتصدع آخر مما أدى لوقوع خسائر فى الأرواح والممتلكات تمثلت فى عدد 23 حالة إصابة ما بين كسور وكدمات وسحجات، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور لتلقى العلاج، بالإضافة إلى مصرع اثنين.





ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، وانتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر. وقررت صرف مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى، فضلا عن 20 ألف جنيه لكل أسرة تسبب الحادث فى خسائر بممتلكاتها، وصرف إعاشة للأسر المضارة وبطاطين ومراتب ومواد غذائية من الهلال الأحمر المصرى والجمعيات الشريكة للأسر، كما تم التنسيق مع مجلس مدينة دمنهور لتسكين الأسر المضارة. وتقدمت القباج، بخالص التعازى لأسر الضحايا موجهة بتقديم جميع أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى و5 آلاف للمصاب فى حادث «منزل دمنهور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.