وزير الطيران المدنى: حريصون على تقديم الدعم لتنمية الحركة الجوية والسياحية

وأعرب وزير الطيران، عن دعمه لمبادرة اتحاد المستثمرات العرب التى تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الطيران لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر وجذب أعداد أكبر من السائحين من الدول العربية والإفريقية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين الشركة القابضة لمصر للطيران واتحاد المستثمرات العرب، اليوم الجمعة، تفعيلا لمبادرة "عشانك يا بلدى"، التى أطلقها الاتحاد، بهدف الترويج للسياحة العلاجية فى مصر من خلال تعاون عربى - إفريقى مشترك إلى جانب تنشيط حركة السياحة الدينية لزيارة المعالم الدينية المتميزة فى مصر.
ووقع البروتوكول عن الشركة الوطنية المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وعن اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى رئيس الاتحاد، بحضور لفيف من قيادات شركة مصر للطيران واتحاد المستثمرات العرب.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران المهندس يحيى زكريا، إن التوقيع على هذا البروتوكول يأتى فى إطار حرص الشركة الوطنية على المساهمة فى كل المبادرات التى تدعم التنشيط السياحى إلى المقاصد السياحية المصرية من مختلف دول العالم وتوسيع النشاط التجارى لشركة مصر للطيران.
كما أكد حرص الشركة الوطنية على التوسع فى شبكة خطوطها الجوية وتقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات وتعزيز التواجد المصرى فى أسواق النقل الجوى العالمية.
بدورها، ثمنت رئيس اتحاد المستثمرات العرب هدى يسى حضور وزير الطيران مراسم توقيع البروتوكول، مؤكدة أن الترويج للسياحة العلاجية سيتم فى إطار التعاون المشترك ودعم وزارة الطيران والشركة القابضة لمصر للطيران، وكذلك تعزيز دور مكاتب اتحاد المستثمرات العرب والأعضاء التنسيقيين بالعديد من الدول الإفريقية والدولية والذين سيقومون بالترويج للسياحة الدينية وكذلك السياحة العلاجية بمصر فى ظل ما تزخر به المستشفيات المصرية من كفاءات وكوادر طبية متميزة.
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