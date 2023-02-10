ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار دمنهور إلى 4 وفيات و24 مصابا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 فبراير 2023 06:30 مساءً - ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى 4 وفيات وإصابة 24 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم، وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها لإزالة آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين.

وانتقل على الفور إلى مكان الحادث الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأسرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور، حيث تم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخله، ظهر اليوم الجمعة، بشارع أبو الريش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة المبدئية للحادث تشير إلى وفاة 2 من سكان العقار وإصابة 23 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وجميعهم يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية للحادث، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين وجاري المتابعة.