أئمة تنزانيا يشكرون الرئيس السيسى على جهوده فى خدمة الإسلام والمسلمين (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى ختام هذه الدورة اجتمع بهم الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى، عقب صلاة الجمعة، بقاعة حراء بالديوان العام، وشرح لهم دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير من خلال إصداراتها المتميزة، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والانتقال بالثقافة من ثقافة نخبة إلى ثقافة مجتمع.

كما أكد على عناية وزارة الأوقاف، بتدريب الأئمة والواعظات وصقل خبراتهم ومعرفتهم وتزويدهم بجميع العلوم المعرفية والعلمية التى تساعدهم على إتمام مهمتهم الدعوية على أكمل وجه، ولذلك أقامت وزارة الأوقاف أكاديمية الأوقاف لتبدأ مرحلة جديدة غير مسبوقة فى إعداد وتدريب الأئمة ليس فى مصر وحدها بل على مستوى العالم.

والتقى بهم أيضًا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأشاد أئمة وعلماء دولة تنزانيا بالدورة العلمية المتقدمة بأكاديمية الأوقاف الدولية، ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وللدولة المصرية على ما تقوم به من مجهودات فى خدمة الإسلام والمسلمين، وما قدمته لأئمة وعلماء تنزانيا خلال هذه الدورة، معبرين عن استفادتهم البالغة منها، وأنها تعد نقطة فارقة فى مسيرتهم الدعوية.