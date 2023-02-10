محافظ الدقهلية: التعدى على أملاك الدولة يعد إهدارا للثروة القومية

جدة - نرمين السيد - كما وجه بتضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدى لها، وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وذكرت المحافظة، فى بيان صادر، اليوم الجمعة، أنه جاء ذلك عقب متابعته لتقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وأجا ودكرنس لإزالة عدد من حالات التعدى والبناء المخالف.

وتابع أنه فى مركز ومدينة المنصورة، تنفيذ أعمال إزالة أعمدة دور سادس علوى على مساحة 200 متر مربع بقرية البقلية التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، إلى جانب مصادرة مواد البناء، وكذلك تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بناء عبارة عن سور من البلوك الأبيض والمونة الاسمنتية بقرية نقيطة بطول 15 مترا.

وواصل: يأتى ذلك بالإضافة لتنفيذ إزالة فورية لتطوير عدد 2 هنجر من الصاج بقرية جميزة بلجاى التابعة للوحدة المحلية بنقيطة، على مساحة 200 متر مربع، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإشراف محمد صابر وسهام أبو بكر نواب رئيس المركز والمدينة.

واستكمل أنه فى أجا تم تنفيذ إزالة فورية لمبنى عبارة عن حوائط بالطوب الأحمر بمساحة 60 مترا مربعا داخل الحيز العمرانى بدون أى إجراءات ترخيص بقرية منشأة الأخوة التابعة للوحدة المحلية بيرج النور، وفى دكرنس إزالة سور بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة طريق شربين، واتخذت الإجراءات اللازمة طبقا للقانون حيال المخالفات.