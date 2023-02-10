مؤتمر الإعلان عن برنامج الطروحات الأبرز.. حصاد الحكومة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى ينص على أن تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالى "وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا".

بالإضافة إلى اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بنظام البيع فى مساحة 5940 م2 المقام عليها مبان ومنشآت مدرسة نوبل المستقبل الخاصة للغات، بناحية قرية الجنينة والشباك، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالمحافظة، فى ظل احتياج المنطقة لنشاط هذه المدرسة المقامة بالفعل والتى تؤدى الغرض المنشأة من أجله، بما يخدم العملية التعليمية، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التحقق من مناسبة القيمة المقدرة للتصرف بنظام حق الانتفاع والاستغلال السنوى، لأرض ومبنى الفندق الكائن بالقطعة رقم 1 بشارع 25 بمدينة رأس البر، وكذلك المساحة الشاطئية المزمع تخصيصها لنزلاء الفندق، وذلك لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فضلا عن اعتماد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع، فإذا كانت استخدامات الأرض سكنية، فيسرى عليها الاشتراطات البنائية ومنظومة استصدار التراخيص الجديدة، أما إذا كانت غير سكنية فيسرى عليها الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وكذلك الموافقة على ما تقدمت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لإقامة 100 مشروع عرضها المحافظون ولها صفة النفع العام، فى 18 محافظة بمساحة إجمالية نحو 201 فدان و5 قراريط، وتشمل تلك المشروعات محطات معالجة صرف صحى، وخطوط مياه، وأسواق مطورة، ومنشآت صحية، ومنشآت تعليمية، ومكاتب بريد، ومشروعات سكنية وخدمية، وغيرها.

وتضمنت القرارات أيضا وفقا للتقرير، الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من الشركات العاملة فى مجال تنفيذ وإنشاء أبراج تقوية لشبكات المحمول، بشأن إقامة أبراج تقوية لشبكات الهاتف المحمول، فى 20 محافظة، باعتبارها من مشروعات النفع العام، ويستفيد بهذه الطلبات عدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم استعراض حصر للأراضى الفضاء والمبنية، والهناجر غير المستغلة بالمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، بهدف دراسة الأسلوب الأمثل للاستفادة منها على النحو الذى يحقق عائدا اقتصاديا، وذلك ضمن جهود الدولة للاستغلال الأمثل لأصولها، إلى جانب الموافقة على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة عام، اعتبارا من يوم 6-4-2023، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة نحو 10 أفدنة من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية أبورواش بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة القومية للإنتاج الحربى، لإقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية لتحويلها إلى طاقة كهربائية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الموافقة على بعض الآليات اللوجيستية المتعلقة باستضافة مصر لورشة عمل "التحقق من مشروع الإطار المؤسسى الإقليمى لتطوير الأنظمة القابلة للتشغيل البينى الإقليمى فى المنطقة"، المقرر عقدها بين يومى 20 و22 فبراير الجارى، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدنى ومنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، لكونه حدثا إقليميا كبيرا، يعكس المكانة الدولية لمصر.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة خطة الطروحات قبل الإعلان عنها، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار القانونى لوزيرة التخطيط، ومساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، ومسؤولى الوزارات المعنية وصندوق مصر السيادى، فضلا عن اجتماع لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية، وصناعة التليفون المحمول فى مصر، بحضور وزيرى المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومسئولى الجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، بحضور وزيرى البيئة، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى اجتماع لبحث التوسع فى إنتاج الزيت الخام محليا.

وشدد على أن الدولة تستهدف فى هذه المرحلة التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت لتوفير المنتجات للمواطنين، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، ورئيس مصلحة الرى، ورئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، إلى جانب اجتماع لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.

واستكمالا لاجتماعات رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء فى التقرير اجتماع مع رئيسة المجلس الوطنى "البرلمان" بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق لها، وأشاد بعمق العلاقات التاريخية القائمة على التعاون والتفاهم المتبادل بين مصر وأذربيجان، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومن الجانب الأذرى، سفير جمهورية أذربيجان لدى مصر، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين أذربيجان ومصر، وعدد من رؤساء لجان البرلمان الأذرى، فيما تم عقد اجتماع لاستعراض مخططات الجزء الغربى من الشريط الساحلى بمدينة العلمين الجديدة، حيث وجه بسرعة تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بالمنطقة والتفاوض لإدارة وتشغيل الفنادق العالمية التى سيتم إنشاؤها، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومعاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، ومسئولى المكتب الاستشارى، وكذلك اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذى عقد فى أكتوبر الماضى، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

يأتى هذا بالإضافة إلى اجتماع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وذلك بحضور وزراء المالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن اجتماع مع وزير المالية لمراجعة عدد من مشروعات القوانين التى تتضمن تيسيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعى.

وأكد أن هدف الحكومة فى هذه المرحلة يتمثل فى اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات فى هذا الاتجاه، على النحو الذى يدعم الصادرات ويعزز الاقتصاد الوطنى، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل جهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتيسيرات ومحفزات جذب الاستثمارات المباشرة وتوفير النقد الأجنبى سعيا لتخفيض الفجوة الدولارية، وكذلك اجتماع مع وزير الصحة والسكان لمتابعة جهود النهوض بالرعاية الصحية وموقف تنفيذ المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة، حيث أكد أن الدولة لديها اهتمام بالغ بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال النهوض بالمنشآت والتجهيزات والكوادر بالقطاع الطبى.

كما عقد اجتماعا لمتابعة موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات المقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة باستثمار أجنبى مباشر، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى لشركة "رويال استراتيجيك بارتنرز"، ومؤسس ومدير عام شركة "شارد كابيتال"، والرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم، فضلا عن اجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة مثل الشركات الناشئة المصرية التكنولوجية، وموقف الصادرات الرقمية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير استقبل رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بمطار القاهرة الدولى، الذى وصل فى زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين، كما عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الرومانى، لبحث مقترحات تعزيز التعاون المشترك فى عدة مجالات، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وكذلك تم عقد مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء جمهورية رومانيا، بحضور وفدى البلدين، حيث قال إن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد إلى نحو 117 عاما، مشيرا إلى أن النقاشات تطرقت إلى العمل على زيادة مجالات التعاون المشترك.

فضلا عن متابعة الجهود التى بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يناير الماضى، وذلك عبر تقرير مقدم من المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، بالإضافة إلى افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الرومانى، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين والوفد الرسمى الرومانى، إلى جانب ممثلى 61 شركة من الشركات المصرية والرومانية البارزة العاملة فى مختلف القطاعات والمجالات، كما شهد سيادته ونظيره الرومانى، التوقيع على مذكرة تفاهم بين "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة "البحث والابتكار والرقمنة" الرومانية، لتعزيز التعاون فى المجال البحثى للعلوم والتكنولوجيا، فى حين شهد ونظيره الرومانى، مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، ووزارة الأسرة والشباب والفرص المتكافئة بجمهورية رومانيا؛ لتعزيز التعاون المشترك فى مجال الأنشطة الشبابية، وكذلك شهد ونظيره الرومانى، التوقيع على مذكرة تفاهم بين "الشركة المصرية للغازات الطبيعية - إيجاس" وشركة "ترانسجاز" المشغل الرسمى لشبكة نقل الغاز الطبيعى فى رومانيا؛ لتعزيز التعاون المشترك فى مجال نقل الغاز الطبيعى.

وشملت الأنشطة أيضا، كما ذكر التقرير، عقد سيادته مؤتمر صحفى للإعلان عن برنامج الطروحات، حيث قال إن عدد الشركات التى سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالى من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجى، أو كلاهما.

كما تم استعراض تقرير أعدته رئيس المجلس القومى للمرأة بشأن حصاد أنشطة المجلس لعام 2022 المنقضى، حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين من أنشطة المجلس خلال عام 2022 حوالى 11 مليونا و700 ألف مستفيدة، واتسعت تلك الأنشطة لتشمل عددا من المحاور، هى: التمكين السياسى، التمكين الاقتصادى، التمكين الاجتماعى، الحماية، وتمكين الفتاة المصرية، وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تقرير أعدته وزيرة البيئة بشأن الإجراءات الإعلامية المتخذة فيما يخص التمهيد الإعلامى لجهود مصر الدولية من أجل التصدى لظاهرة التغير المناخى، وكذلك أنشطة وزارة البيئة لرفع الوعى بقضية التغيرات المناخية، والإجراءات التى يتم اتخاذها استكمالا لجهود الوزارة فى زيادة الزخم الإعلامى بالقضية ذاتها، فضلا عن متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى تلقى ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر يناير 2023، من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة بهذا الشأن.

أما عن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع إنتاج "الصودا آش" ومشتقاتها، حيث أشار إلى ضرورة العمل على المضى قدما فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى، سعيا لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى لقاء مع الرئيس الصربى الأسبق، والوفد المرافق له، حيث أشار إلى التطورات الجارية فى العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا والتى تكللت بزيارة رئيس الجمهورية، إلى صربيا فى يوليو 2022، حيث مثلت هذه الزيارة قوة دفع كبيرة للعلاقات بين البلدين، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائى.

فضلا عن لقاء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل موقف المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك لقاء مع رئيس جمهورية كرواتيا، على هامش زيارته الأولى إلى مصر، حيث أكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وكرواتيا، وأشاد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر فى المحافل الدولية، وذلك بحضور سفير كرواتيا لدى القاهرة، ووفد رسمى كرواتى، وحضر اللقاء من الجانب المصرى، وزير السياحة والآثار، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وسفير مصر لدى كرواتيا، بجانب لقاء مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة، حيث وجه بعقد اجتماع قريبا لوضع خريطة طريق لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا تحفيز هذا القطاع على التصدير للأسواق الخارجية، فضلا عن لقاء مع رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكد على ضرورة مواصلة مصر والأردن والعراق الدفع باتجاه ترجمة المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثة، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابية، وسفير الأردن لدى مصر.