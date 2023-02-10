عاجل- الصحة تدفع بـ 18 سيارة إسعاف لموقع انهيار عقار دمنهور 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 18 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخله، ظهر اليوم الجمعة، بشارع أبو الريش فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.





وأوضحت الوزارة أن الحصيلة المبدئية للحادث تشير إلى وفاة 2 من سكان العقار وإصابة 23 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى، وجميعهم يتلقون الخدمة الطبية اللازمة. ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية للحادث، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين وجارى المتابعة.

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