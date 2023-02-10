انت الان تتابع خبر قطع المياه اليوم ببعض المناطق بمحافظة أسوان.. أملوا الجراكين وخزنوا كفايتكم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان، عن قطع المياه اليوم الجمعة، الموافق 10 فبراير 2023، وجاء ذلك من خلال بيان رسمي تم تداوله على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي موقع الفيس بوك، كما تضمن المنشور أيضا سبب قطع الخدمة والأماكن وفترة ومدة انقطاع الخدمة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه سيتم قطع المياه عن مناطق عزب كيما، السيل الجديد، السيل الريفي حتى كوبري الصدرية، تقسيمات الصداقة، تقسيمات الوادي، الحديد والصلب.

أما عن موعد انقطاع المياه، سيكون بدء من الساعة الثامنة مساء اليوم حتى الساعة السادسة صباح يوم غدا السبت الموافق 11 فبراير، أي لمدة 10 ساعات.

وكشفت الشركة في ذلك البيان، بأن قطع الخدمة بسبب القيام بأعمال تركيب عداد والقطعة المرنة داخل الغرفة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 315 مللي بطريق السماد.

توفير سيارات صالحة للشرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي جميع المواطنين في محافظة أسوان، إنها ستقوم بتوفير سيارات صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة، ويمكن في حالة طلبها الاتصال على الخط الساخن برقم ١٢٥ من التليفون الأرضي.