انت الان تتابع خبر قطع المياه اليوم ببعض المناطق بمحافظة القاهرة.. خزني كفايتك ياست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القاهرة، عن قطع المياه اليوم الجمعة، الموافق 10 فبراير 2023، وجاء ذلك من خلال بيان رسمي تم تداوله على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي موقع الفيس بوك، كما تضمن المنشور أيضا سبب قطع الخدمة والأماكن وفترة ومدة انقطاع الخدمة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه سيتم قطع المياه بدء من الساعة الثامنة مساء اليوم حتى الساعة الخامسة صباح يوم غدا السبت الموافق 11 فبراير، أي لمدة 9 ساعات.

وكشفت الشركة في ذلك البيان، بأن قطع الخدمة يكون عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم، أما عن سبب الانقطاع هو القيام بأعمال تركيبات ميكانيكية جديدة داخل محطة مياه شبرا الخيمة.

توفير سيارات صالحة للشرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي جميع المواطنين في محافظة القاهرة، إنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب والتي تكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، حيث إنه يرجي في حالة طلبها الاتصال على الخط الساخن برقم ١٢٥ من التليفون الأرضي، أو على رقم واتس اب 01206665125.