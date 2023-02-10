وزير التعليم العالى يتفقد مشروعات جامعة السويس

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جولة تفقدية لبعض المواقع والمشروعات الجديدة بجامعة السويس، وذلك على هامش افتتاح مركز التطوير المهنى بالجامعة، برفقة الدكتور السيد الشرقاوى رئيس الجامعة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.





فى بداية الجولة، تفقد الوزير مبنى كلية الهندسة واستمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور أشرف حنيجل عميد الكلية عن مختلف المعامل والورش بها مثل معامل التبريد والتكييف ومعمل الانتقال الحرارى والديناميكا الحرارية وكذلك ورشة اللحام المتطورة وماكينات CNC الحديثة، بالإضافة لتفقد معامل الخرسانة والطرق وميكانيكا التربة والأساسات، ومعامل قسم الهندسة الكهربية.

كما تفقد الوزير معمل ميكانيكا الموائع ومعمل الرى والهيدروليكا الذى يحتوى على أكبر مجرى مائى مفتوح فى معامل الجامعات المصرية والمزود بأحدث تكنولوجيا للتحكم فى القناة بالريموت كنترول ومحاكاة الواقع للدفع بالطلاب والباحثين للحصول على أفضل النتائج، وملحق به معمل قياسات المياه الجوفية فى التربة وقياس معدل الأمطار ومعدل تسربها فى التربة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بفكرة عمل برنامج الهندسة البحرية وأكد على أهمية التعاون مع الجامعات الأهلية فى المنطقة المحيطة لإحداث نوع من التكامل بين المؤسسات الأكاديمية للوصول إلى برامج دراسية تخدم احتياجات سوق العمل، كما أشاد سيادته بمركز الدراسات والخدمات الهندسية موجها بضرورة تطويره والاستعانة بالمتخصصين ذوى الخبرات العالية من أجل الحصول على خدمة متميزة فضلا عن تعزيز موارد الجامعة.

وخلال الزيارة، وجه الوزير بضرورة الاحتكاك بالمجتمع الصناعى وتطوير أساليب التدريب من خلال معامل كلية الهندسة الحديثة التى تلبى متطلبات الفنيين والمهندسين بطريقة عملية وعلمية.

كما تفقد الدكتور أيمن عاشور مبنى مجمع المعامل المركزية لكلية العلوم والمقام على مساحة 3607 متر مربعا ويتكون من أربعة أدوار متكررة تم تصميمه ليكون متوافقا مع أحدث تصميمات المعامل وسيتم تجهيزه بأحدث الإمكانات والأجهزة ليكون من أهم مقومات تأهيل الطلاب فى مرحلة البكالوريوس للتدريب العملى، كذلك ستتم الاستفادة من إمكانات المجمع فى الأبحاث لطلاب الدراسات العليا والمشروعات البحثية المختلفة.

ثم انتقل الوزير إلى موقع إنشاء مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد بالجامعة والمقام على مساحة 1500 متر، ويتكون من 4 أدوار وقادرا على استيعاب اختبار لعدد 2000 طالب يؤدون الاختبار فى نفس التوقيت، وسيتم تجهيزه بوحدة تكييف مركزى، كذلك مصاعد كهربية وغير ذلك من الإمكانات التى تتوافق مع قدرات ذوى الهمم، وقد أثنى الوزير على حجم الإنجاز الذى وصل إليه المبنى بهذه السرعة والكفاءة.

أعقب ذلك تفقد الوزير للمدينة الجامعية الجديدة والتى تشمل حوالى 400 غرفة مقسمة على عدد 2 مبنى تسع لحوالى 1200 طالب، كما تم تصميم المبنى أ ليشمل 2 صالة طعام بكل دور بمسطح 155 مترا مربعا، تكفى لعدد 220 طالبا بالدور الواحد، ويحتوى المبنى ب على عدد 2 صالة طعام بمسطح 110 أمتار مربعة للصالة الواحدة، بالإضافة إلى عدد 2 صالة جيم بمسطح 84 مترا مربعا وعدد 2 مكتبة بالإضافة لخدمات البريد وماكينات الصراف الآلى.