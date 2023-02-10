جولة لمحافظ الجيزة بأحياء الطالبية والهرم والعمرانية (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم، وتفقد مواقع إنشاء مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص وربطه على الطريق الدائرى بنطاق حى الطالبية.





وتابع المحافظ، أعمال توسعات الطريق الدائرى بطريق المريوطية، وكلف رئيس حى الطالبية برفع كفاءة القطاعات المستحدثة أسفل توسعات الطريق الدائرى بطريق المريوطية من أرصفة مشاه وباكيات حديدية للممشى السياحى وساحات الانتظار ومحيط النقاط التجارية للظهور بالشكل اللائق.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة أسفل الطريق الدائرى بكفر غطاطى نطاق حى الهرم، موجها باستمرار تنظيم الحملات على مدار اليوم من خلال هيئة النظافة والحى لرفع جميع المخلفات والرتش وتمهيد الطريق وتحسين المظهر الحضارى له.

وشدد راشد، على تنظيم أكمنة بتلك المواقع دوريا لضبط عربات الكارو ومخالفات إلقاء الرتش بمسار الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون.

وتابع المحافظ أعمال تجميل وإنشاء مسطحات خضراء بمنطقة تقاطع طريق المنصورية مع كفر غطاطى أسفل الطريق الدائرى، موجها رئيس حى الهرم بضرورة أن تتم على أكمل وجه مع الحفاظ على الحالة العامة للمنطقة.

وتفقد المحافظ طريق اللبينى بدءا من مطلع الطريق الدائرى الجنوبى مرورا بشوارع الهرم وفيصل وحتى الدائرى الشمالى، موجها رئيس حى الهرم ورئيس هيئة النظافة بتكثيف الحملات الدورية لتحسين مستوى النظافة بالطريق والتجريد مع التنسيق مع إدارة المرور لمنع الوقوف الخاطئ للمركبات بالشكل العامودى على الطريق على أن يكون الانتظار بالصف الموازى للطريق فقط لعدم إعاقة الحركة المرورية.

رافق المحافظ، خلال الجولة، شاكر يونس السكرتير العام، محمد نور السكرتير العام المساعد، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، أشرف تامر رئيس حى الطالبية، طه عبد الصادق رئيس حى الهرم، شفيق جلال رئيس هيئة النظافة أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة.