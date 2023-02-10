استعدادًا للمدارس.. حملات نظافة ورفع مياه الأمطار فى كفر الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، أعمال نظافة يومية ورفع كفاءة الانارة، ومسح الطرق، إضافة لرفع مياه الأمطار فى "بيلا، دسوق، والحامول، وقلين، بلطيم"، استعدادا لاستقبال الطلاب بـ 256 مدرسة.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة نظافة مكبرة بنطاق الوحدات القروية ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من مناطق التجمع أول بأول فضلاً عن أعمال تسوية وتمهيد الطرق، مشددًا على ضرورة التأكد من إزالة الطبقات الطينية الموجودة بالشوارع ورفع مياه الأمطار فى محيط المدارس وأفنيتها، واستمرار حملات النظافة حول محيط المدارس ورفع القمامة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين فى المدارس استعدادا لانتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023-2022.

بدوره، تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنهاء رفع مياه الأمطار بالقرى، استعدادًا لبدء الفصل الدراسى الثانى، بتسوية الطرق وتمهيدها والشوارع والميادين ومحيط المدارس، جاء ذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينه، للنظافة والتجميل، ورؤساء القرى الشيخ مبارك والربع والزهراء وبر بحرى والشهابية والساحل القبلى ،مع الأطقم المعاونة لهم.

وتابع رئيس مركز ومدينة قلين، الأعمال التمهيدية لأعمال الرصف بالمركز وبقريه قونه، ورفع الطبقة الأسفلتية بطريق قرية القلينى، استعدادا لعملية الرصف حسب الخطة الاستثمارية، إضافة لرفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية، والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز ورفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية والتمهيد لأعمال الرصف.