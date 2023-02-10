وزير الأوقاف ينشر موضوعات خطب الجمعة لشهر مارس

جدة - نرمين السيد - وتأتى الجمعة الأولى يوم 3-3-م تحت عنوان "الاستجابة لله ورسوله"، أما الجمعة الثانية 10-3-2023م تحت عنوان "منزلة الشهداء عند ربهم"، والجمعة الثالثة 17-3-2023م تحت عنوان "التكافل المجتمعى واجب الوقت". أما الجمعة الرابعة يوم 24-3-2023م، فتأتى تحت عنوان "الصوم ومكارم الأخلاق"، والجمعة الخامسة 31-3-2023م تحت عنوان "الصوم وأثره فى تربية النفس".

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